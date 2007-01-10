Пэрис Хилтон, Джордж Майкл и Дэнни ДеВито увезли из России $6 миллионов!

Западные звезды неплохо подзаработали на новогодних вечеринках в Москве и Подмосковье В прошлом номере мы уже рассказывали о том, сколько получили за выступления на праздничных корпоративах ведущие российские артисты - Киркоров, Пугачева, Билан. Однако, как уже сообщала «КП», столичные богачи выписали на Новый год еще и целую обойму западных звезд. Первой в столицу пожаловала экс-солистка популярной девичьей группы «Дэстиниз Чайлд» Бейонс. Красотка дала получасовой концерт для владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в ресторане «Сафиса». По слухам, гонорар заморской дивы составил чуть больше миллиона баксов. На постновогодней вечеринке Исмаилова в том же ресторане развлекал публику известный голливудский комик Дэнни ДеВито. Говорят, ему Тельман Марданович заплатил 800 тысяч евро (больше миллиона долларов). А прибывший на частную вечеринку к одному из крупнейших бизнесменов России певец Джордж Майкл за часовое выступление перед тремя сотнями гостей получил 1,5 млн. фунтов стерлингов (около 3 миллионов долларов). Кстати, несмотря на то что ранее ни одна приглашенная звезда не уезжала из России со столь крупным гонораром, Майклу пришлось понервничать. На загородной вилле, где проходил концерт, уже после выступления Джорджа вспыхнул небольшой пожар, уничтоживший 42-дюймовый плазменный экран и несколько музыкальных инструментов. Говорят, что сумма ущерба, нанесенного пожаром Джорджу Майклу, довольно внушительна, но, по слухам, российский бизнесмен взял все затраты на покупку нового музыкального оборудования на себя, дабы не омрачить заморской звезде приятные впечатления от новогодней поездки в Россию. Кстати, Джордж Майкл по примеру приезжавшей недавно на день рождения к уже упоминавшемуся Тельману Исмаилову Дженнифер Лопес остановился в демократичном «Свисс-отеле» на Павелецкой. Из достоверных источников нам стало известно, что в первые дни января там же проживала светская львица, героиня светских хроник Пэрис Хилтон. По одной из версий, соблазнительная блондинка приехала на закрытую вечеринку к одному известному олигарху, который усиленно скрывал не только визит звезды, но и свою причастность к нему. Даже называлось имя пострадавшего в памятной аварии в Ницце олигарха Сулеймана Керимова. Поговаривали, что на самом деле у Керимова поражено ожогами не 70 процентов кожного покрова тела, а 30 процентов и якобы еще в конце декабря Сулейман тайно вернулся в Россию из Бельгии. Мол, за короткий концерт Керимов отвалил Хилтон, с недавних пор ставшей еще и певицей, около 2 миллионов долларов. Поговаривают, кроме Хилтон, Керимов лично пригласил на Новый год и другую известную блондинку, голливудскую актрису Шарлиз Терон, заплатив ей астрономические $3 миллиона. Впрочем, Шарлиз Терон в Москве нынешней зимой никто не видел. По другой версии, Пэрис Хилтон приехала в столицу на рождественскую вечеринку к Тельману Исмаилову, куда, по слухам, должна была прибыть ее подруга Бритни Спирс (о возможном приезде Бритни мы уже писали). Но ни Спирс, ни Хилтон на празднике у Исмаилова не было.