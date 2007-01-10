Басков объявил войну Киркорову

Отношения между звездами накалились до предела. Между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым опять пробежала черная кошка. На этот раз «золотой голос России» переманил у короля поп-сцены суперпрофессионального танцора. Если раньше артисты относились к творчеству друг друга с большим скептицизмом и нередко позволяли себе едкие шутки, то последний инцидент и вовсе грозит тем, что они перестанут общаться. Танцор Вячеслав Веретенников пришел в коллектив Киркорова три года назад из балета «Тодес». Молодой человек восхищался творчеством Филиппа и особенно его детищем - мюзиклом «Чикаго». Как стало известно «ТД», Филипп разглядел в Веретенникове незаурядный талант и сделал на него большую ставку. Все то время, что Слава работал с певцом, Киркоров ему ни в чем не отказывал. Веретенников объездил с его коллективом полмира, побывал на многих зарубежных мюзиклах, концертах знаменитостей. Вячеслав был доволен своим положением в коллективе и никогда ни на что не жаловался. Именно поэтому уход танцора из балета к Николаю Баскову стал для Филиппа большой неожиданностью. Предательство Басков положил глаз на талантливого танцора во время гастролей Киркорова в Ялте. Николай пришел на концерт Филиппа вместе со своим тестем Борисом Шпигелем. Именно он посоветовал зятю сделать ставку на Веретенникова, предложить ему сольную карьеру и заняться его продюсированием. Как стало известно «ТД» из достоверных источников, Шпигель и Басков пригласили танцора в ресторан, где за ужином убеждали молодого человека в том, что он суперпрофессионал, что ему надо расти в профессиональном плане, но в балете Киркорова у него нет никаких перспектив. Весомым аргументом для Славы стало обещание от Баскова личного покровительства, сольной карьеры и весьма впечатляющих гонораров. Перед этими перспективами Веретенников устоять не смог. Конфликт В канун Нового года у Вячеслава состоялся серьезный разговор с Киркоровым. Молодой человек не стал ничего утаивать от своего босса и все ему рассказал про Баскова. Удерживать танцора в своем коллективе Филипп не стал. Как удалось узнать «ТД», ни Шпигель, ни Басков с Киркоровым на эту тему не разговаривали. Хотя в шоу-бизнесе переход участников из одного коллектива в другой обсуждается, как правило, сначала между продюсерами, а уж потом с самим артистом. Если раньше Филипп и Николай общались друг с другом с грехом пополам, то последний конфликт из-за танцора может всерьез перечеркнуть их отношения. - Я пока являюсь танцором Филиппа Киркорова, но действительно собираюсь заняться сольной карьерой, - признался «ТД» Слава Веретенников. - Сейчас занимаюсь с преподавателем вокала. Кто будет заниматься моим продюсированием? Я еще не готов ответить на этот вопрос...