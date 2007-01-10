Фриске уезжала от олигархов с опухшим ртом

Выступления на новогодних мероприятиях приносят нашим звездам не только приличные гонорары, но и травмы. Так, очаровательная Жанна Фриске, выступая для богатой публики, получила микрофоном по пухлым губкам, сообщает «Твой День». Гость вечеринки перебрал с алкоголем и хотел обратить на себя внимание певицы. Для этого он старательно размахивал руками и двигался под музыку песни «Мама Мария». Он так разошелся, что задел микрофонную стойку и Жанна получила по губам микрофоном. Рот певицы опух, и оставшиеся строчки из песни она допевала, корчась от боли. Пройдя за кулисы, Жанна приложила к губам лед и, осыпая бранью всех на своем пути, отправилась домой залечивать рану.