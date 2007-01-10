Королева подарила Тарзану бобровую шубу

Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год не на работе, как обычно, а в кругу своих близких мужчин - сына и мужа. - Мы поехали на дачу, пожарили шашлычков, все было очень консервативно, - призналась Наташа. - В качестве подарка супруг вручил мне стильную сумочку и ожерелье. Королева не осталась в долгу и преподнесла супругу роскошную шубу из стриженого бобра, сшитую на заказ. Тарзан был в восторге и пообещал надеть ее сразу же, как только в Москву придет настоящая зима, пишет газета «Жизнь».