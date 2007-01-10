Алле Пугачевой заплатили 300 тысяч евро за новогодний концерт

Пугачева планировала встретить Новый год с Филиппом Киркоровым (они опять собрались под венец), дочерью Кристиной Орбакайте, зятем Михаилом Земцовым и внуками. Однако незадолго до 31 декабря Аллу Борисовну завалили предложениями подзаработать на частных вечеринках. И Пугачева впервые за последние десять лет решила вступить на рабочую вахту, пишет "КП". Утром 31 декабря Пугачева устроила в своей загородной резиденции на Истре праздничный обед с Филиппом Киркоровым и друзьями, а потом отправилась в ресторан «Сафиса» - петь для владельца ресторана «Прага» и Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По слухам, первой леди эстрады за часовой концерт заплатили более 300 тысяч евро.