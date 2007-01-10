Дита Фон Тиз разводится с Мэрлином Мэнсоном

Королева бурлеска Дита Фон Тиз 29 декабря подала документы на развод в суд Лос-Анджелеса, указав традиционную для таких случаев причину - «непреодолимые разногласия». Свадьба Диты Фон Тиз и Мэрлина Мэнсона состоялась в декабре 2005 года в Ирландии, в роскошном замке Gurteen (его хозяин - друг жениха, художник Готтфрид Хельнвайн (Gottfried Helnwein), то есть брак их продлился всего год. Торжество было очень традиционным, чем, наверное, обязано Дите, в развлечениях значились и многоэтажный торт, и соколиная охота, и стрельба из лука, и бал-маскарад. Мэнсон был в бархатном фраке от Джона Гальяно, Дита – в платье с пурпурной мантией от Вивьен Вествуд и, естественно, в корсете от мистера Перла, который он шил для этого случая целый год! Для обоих это был первый брак. Детей у них нет. До встречи с Дитой в невестах у Мэрлина Мэнсона значилась актриса Роуз Мак Гоан, знакомая нам по сериалу «Зачарованные».