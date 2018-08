«Пираты Карибского моря» стали «Выбором народа» в США

Блокбастер "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" был объявлен главным обладателем премии "Выбор народа", ежегодно вручаемой в США. Среди обладателей престижного титула также значатся актриса Дженнифер Энистон, Эллен ДеДженерес, которая будет вести грядущую церемонию "Оскар", певец Джастин Тимберлэйк и другие. Джонни Депп выступил перед гостями с благодарственной речью по спутниковому телевидению, так как находился во время церемонии награждения в Лондоне. "Из-за того факта, что премия вручается на основании выбора обыкновенных зрителей, она становится только ценней для меня. Спасибо, что не оставляете меня без работы", - заявил актер, сыгравший неповторимого пирата Джека Воробья. Внимания на People's Choice Award были удостоены также комедия "Клик: С пультом по жизни" и анимационная лента "Тачки". Дженнифер Энистон была признана лучшей актрисой, Джонни Депп – лучшим актером, лучшая кинопара – Джонни Депп и Кира Найтли, а лента "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" стала победителем сразу в нескольких номинациях – "лучший фильм" и "лучшая постановка", сообщает CBS. Лучшей певицей была объявлена Кэрри Андервуд, лучшим певцом американский народ назвал Кенни Чесни, Шакира стала победительницей в номинации "лучшая поп-песня", лучшей роковой композицией и обладательницей "Выбора народа" объявлена композиция Who Says You Can't Go Home группы Bon Jovi. Награда "Выбор народа" является единственной в США, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. В этом году церемония вручения премий проходила уже в 33-й раз.