Татьяна Буланова: Мы с Владом смеемся над разговорами о разводе

В одном из еженедельников появилась статья, в которой Татьяну Буланову в очередной раз «развели» с Владом Радимовым. Напомним, подобные слухи стали появляться буквально на следующий день после свадьбы. Но в этот раз все оказалось еще круче: якобы бывший муж певицы, Николай Тагрин, готов принять «блудную жену» обратно и усыновить ее ребенка от Радимова. Мы позвонили певице, чтобы узнать у нее самой, что же происходит в их семье. - Да, я видела эту статью, - со смехом ответила Татьяна в интервью «Комсомольской правде». - Мне позвонил мой продюсер, он же бывший муж Николай, и спросил: «Ты видела этот бред?!» И ему самому кто-то позвонил и сказал об этом. Скажу честно: я никогда не общалась с этими журналистами, не говорила ничего подобного, не давала фотографий. И все, что там написано, это вранье от первого до последнего слова. Но там подано как моя прямая речь. Поэтому кто-то им, наверное, верит! Мама мне уже посоветовала: может, в суд подать? Но не хочется кому-то делать рекламу. Тем более что однажды, лет десять назад, когда начался поток всяких слухов про меня, Николай уже звонил и пригрозил судом. Знаете, что ему ответили? «Встаньте в очередь». То есть у них судов этих… Про певицу пишут много, как она сама говорит, смешного. Например, будто однажды она в своей московской квартире залила соседа снизу, которым оказался не кто иной, как Александр Солженицын. В другой раз какой-то богатый поклонник будто бы подарил ей шикарную квартиру. В третий раз она ехала летом за городом на дачу к Игорю Скляру и… прямо на машине заехала в озеро, чуть не утонула. А то и вовсе ее преследует маньяк. - Кроме некоторых журналистов, никаких других маньяков не встречала, - пошутила Татьяна. - Приятно, конечно, значит, я настолько интересна народу, что про меня можно бесконечно писать все что угодно. Но я сижу тихо дома, никого не трогаю! По тусовкам редко хожу. В доказательство того, что у певицы в семье, как в Багдаде, все спокойно, Татьяна рассказала, как они с мужем, капитаном питерского «Зенита» Владом Радимовым, провели Новый год: - Сначала посидели дома с мамой, затем заехали к родителям Влада. Потом отправились в ресторан и присоединились к Светлане Журовой (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. - Прим. ред.) и ее компании. Домой вернулись только под утро. Татьяна подарила мужу набор для бритья, а он ей - серьги из белого золота, без камней. Таня, как известно, любит украшения, и муж ее балует.