Умер муж Софи Лорен

На 94 году жизни скончался крупнейший итальянский кинопродюсер Карло Понти, муж звезды кинематографа Софи Лорен. Смерть наступила в одной из больниц Женевы, где Понти находился на излечении от воспаления легких. По сообщениям итальянской прессы, похороны пройдут в частном порядке, без привлечения внимания со стороны СМИ. За свою жизнь Понти продюсировал более 140 картин, среди которых были стоит отметить картины Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (Blowup) (1966) и "Забрийский Пойнт" (Zabriskie Point) (1970), ленту Кинга Видора "Война и мир" (1956), в которой приняли участие Одри Хепберн и Генри Форда, драма Дэвида Лина "Доктор Живаго" (1965) и, конечно, "Брак по-итальянски" (Matrimonio all'italiana), вышедший в 1964 году, в котором снялись Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Карло Понти родился в Магенте, городе на севере Италии. В качестве продюсера Понти начал выступать в 1940 году, сделав себе имя, сотрудничая с Федерико Феллини и Дино Де Лаурентиисом в работе над фильмом "Дорога" (La Strada), который вышел в 1954 году. Немаловажную роль сыграл итальянский продюсер не только в кинематографе, но и в судьбе Софи Лорен, который стал для нее не только мужем и отцом двух сыновей, но и бессменным продюсером ее фильмов. Из 140 фильмов, снятых с участием Карло Понти, 30 созданы с Софи Лорен в главной роли.