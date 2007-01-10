Правда о разводе Агутина и Варум

Анжелика Варум и Леонид Агутин после недавних публикаций об их расставании решили дать откровенное интервью и рассказать правду о своих отношениях. И, хотя паспорта со штампом супруги показывать не стали, они уверяют: никакого развода нет и не предвидится. Напомним, в вину Леониду и Анжелике вменялось то, что на съемки новогодних концертов они приезжали по отдельности, а за кулисами даже не здоровались. "Послушайте, ну это просто смешно, - говорит Варум. - Мы просыпаемся вместе и засыпаем вместе, если есть такая возможность. И просто глупо здороваться в концертном зале, если утром виделись. Почему на разных машинах? Да потому, что я люблю тепло, а Лене всегда жарко. У него в машине работает кондиционер и звучит музыка, он курит, в конце концов". "Мы дружная семья, нам даже выяснять отношения некогда, - вторит супруге Агутин. - Мы вместе, но по-настоящему ежеминутно вместе, к сожалению, получается быть только на отдыхе" По мнению Леонида, журналистам раньше было выгодно видеть их семейной парой. Теперь же их, наоборот, хотят развести, пишет "Московский комсомолец". "Мы не дали журналистам вообще никакого повода считать нас разведенными. А кто-то просто сидит у себя на кухне или где-то там еще и сочиняет истории про нас, - переживает музыкант, - и это очень неприятно, так как мы для этого "сочинителя" — всего лишь герои несуществующей пьесы, все слова и действия которой он сам и выдумывает. Но мы-то реальные люди!" "Что бы мы ни делали и как бы мы сейчас все это ни говорили — люди охотно верят только в те "новости", которые хотят услышать. Им бесполезно говорить, что у меня выходит новый альбом и в следующем году появится наш новый дуэт, — им вообще вся эта информация не нужна. Нужны просто известные персоны, в которые журналисты играют, как игрушками в детской комнате", - считает Леонид Агутин. Кстати, они с Анжеликой Варум собираются подать в суд на издание, во всеуслышание объявившее об их расставание.