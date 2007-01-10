Солист «Чай вдвоем» наслаждается отцовством

Один из солистов группы «Чай вдвоем», Стас Костюшкин, вовсю наслаждается своим отцовством. Крошке Богдану недавно исполнился месяц, и певец специально освободил этот день, чтобы посвятить его сыну, а свою жену Юлю отправил в фитнес-клуб. - Не скажу, что я справился с ролью папочки на «отлично», - смеется Костюшкин. - Оказывается, неправильно надел подгузник. Юля была в шоке. Не так давно благодаря Богдану я придумал нашу новую танцевальную программу «Гейм Плэй». Один из номеров разворачивается на фоне детского плача. Так вот, перепробовали все фонограммы и ничего стоящего не нашли. И вдруг, когда Богдаша расплакался, меня осенило. Я быстро спустился вниз, включил компьютер и записал его голос. Жена Супруга Костюшкина Юля переживает, что приходится кормить маленького Богдана детскими смесями, так как у нее мало грудного молока. Из-за этого у малыша часто возникают проблемы с животиком. - Пришлось тяжеловато, когда меня выписали из роддома, - призналась «Жизни» молодая мама. - Стас был на гастролях. Пришлось управляться с малышом самостоятельно. Специально ради мужа Юля недавно подстриглась. - Ради жены я «выписал» из Петербурга ее стилиста, - признался нам Стас. - Мне очень нравится, когда у Юли короткие волосы. Сейчас семья певца живет в съемном трехэтажном доме под Москвой. - Мы специально искали дом за городом, - говорит Стас. - Здесь экология хорошая. Недавно вот купил Юльке собачку Жужу, чтобы хозяйство сторожила (смеется). А еще Стас признался «Жизни», что очень хочет дочку. - Я ждал девочку, - рассказывает Стас. – А родился опять мальчик (у Стаса уже есть трехлетний сын Мартин). У моего папы три сына и дочка. Вот теперь мечтаю о дочке. Юля не против.