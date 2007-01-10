Бритни Спирс – королева безвкусицы

Материалы с таким заголовком можно смело выпускать каждый год, ведь ставить поп-звезду на первое место списка самых безвкусно одетых звезд стало уже традицией. Вот и на этот раз гроза всех знаменитостей, дизайнер Ричард Блэквелл, назвал Бритни девушкой с самым дурным вкусом. Впрочем, на этом пьедестале певица оказалась не одна. Вместе с Бритни Спирс звание самой дурновкусной звезды разделила Пэрис Хилтон. В конце прошлого года девушки стали близкими подружками и вдвоем шокировали общественность откровенными нарядами. Ироничный мистер Блэквелл назвал парочку "горошинами в перезрелом стручке". Сразу же за этими вечными героинями светских хроник следует Камилла Паркер-Боулз, законная супруга принца Чарльза. Почтенную даму дизайнер назвал "королевским бедствием" и "герцогиней безвкусицы", сообщает USA Today. Линдси Лохан, в прошлом году тоже попавшая в поле зрения Ричарда Блэквелла за страсть к не по возрасту подобранным одеяниям, оказалась на третьем месте. Кристина Агилера – на четвертом месте, ей в вину вменяется отсутствие класса. На пятой позиции – Мэрайя Кэри, на шестой – Пола Абдул. Ее критик назвал "павшим идолом моды". Блэквелл имел в виду ее должность члена жюри на популярном шоу "American Idol", аналоге "Фабрики звезд". Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун попала на седьмое место, на восьмом Тори Спеллинг, звезда сериала "Беверли Хиллз" и дочь знаменитого продюсера Аарона Спеллинга. Сандра О заняла предпоследнее место, а замыкает десятку Мерил Стрип, чей гардероб ничего кроме слез у ранимого мистера Блэквелла не вызывает.