Кайли Миноуг оставила с носом Викторию Бэкхем

Ежегодный рейтинг самых стильных барышень планеты опубликовал журнал Glamour. Кейт Мосс, одержавшая в прошлом году уверенную победу в соревновании наиболее «грамотно» одевающихся девушек, в этом году заняла лишь четвертое место. Что, в принципе, неплохо для её бойфренда Пита Доэрти. Согласно такому же рейтингу, Пит одевается хуже всех среди всех знаменитостей мужского пола, пишет music.com.ua. Удивительным для многих стал фурор Кайли Миноуг. Австралийская звезда взяла на вооружение при подборе одежды парижский шик, что и не удивительно, поскольку с недавних пор певица со своим бой-френдом Оливером Мартинезом обосновалась в столице Франции. 38-летняя певица поднялась на вершину списка с 26 места, на котором она оказалась в прошлом году, благодаря своему новому изысканному имиджу, с которым она вернулась к гастрольной и светской жизни после операции по удалению рака груди. «В этом году перед нами предстала обновленная Кайли, выглядящая очень свежо - она все так же сексуальна, но в то же время она уже не щеголяет в облегающих золотистых шортиках», - говорит редактор журнала Джо Элвин. На втором месте нынешнего хит-парада стиляг расположилась Виктория Бекхем, которая изменила имиджу «жены известного футболиста» и стала отдавать предпочтение высокой моде. Ее супруг Дэвид Бэкхем признан наиболее стильно одевающимся мужчиной. Третье место в рейтинге модниц заняла актриса Николь Ричи.