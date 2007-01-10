Танцоры стремительно сбегают от Киркорова

Очередное яблоко раздора прокатилось между монстрами отечественного шоу-бизнеса. Как пишет «Твой День», в громкий скандал может перерасти ситуация, возникнувшая в канун Нового года между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Профессиональный танцор Вячеслав Веретенников ушёл из балета Филиппа Киркорова спустя некоторое время после того, как совсем ещё недавно его покинула и другая танцовщица. Правда, если последняя вынуждена была покинуть коллектив ввиду своей беременности, то Веретенников совершенно неожиданно сбежал в группу Николая Баскова. Как пишет издание, Басков положил глаз на талантливого танцора во время гастролей Киркорова в Ялте. Николай пришел на концерт Филиппа вместе со своим тестем Борисом Шпигелем. Именно он посоветовал зятю сделать ставку на Веретенникова, предложить ему сольную карьеру и заняться его продюсированием. Не долго думая, танцора пригласили в ресторан, где в процессе беседы убедили парня в перспективности перехода от Киркорова и «Золотому голосу России». Накануне новогодних праздников у Вячеслава состоялся серьезный разговор с Киркоровым. Молодой человек не стал ничего утаивать от своего босса и все ему рассказал про Баскова. Удерживать танцора в своем коллективе Филипп не стал. «Я пока являюсь танцором Филиппа Киркорова, но действительно собираюсь заняться сольной карьерой. Сейчас занимаюсь с преподавателем вокала. Кто будет заниматься моим продюсированием? Я еще не готов ответить на этот вопрос» - комментирует события Вячеслав.