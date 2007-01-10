Срочно! Двойник Билана убивает столичных стриптизерш

Милиционеры сбились с ног, разыскивая преступника, похожего на Диму Билана. Уже несколько раз за последний месяц пострадавшие описывают своего обидчика как молодого человека, напоминающего призера «Евровидения». Бандит-двойник похож на артиста и ростом, и чертами лица, и манерой одеваться. Впервые преступник с «популярным» лицом засветился в столичном торговом центре «Вавилон». Улыбчивый парень направо и налево раздавал автографы, о чем «Шоу-бизнес.Ру» недавно писал. Однако бдительные охранники магазина задержали лже-Билана, когда тот пытался незаметно покинуть магазин. В пакете у преступника охранники обнаружили свитер, брюки и кофту, которые он своровал. Второй раз человек, похожий на Билана, засветился в торговом комплексе «Атриум». Посетители магазина обратили внимание на странный предмет, приставленный к стене. По форме он напоминал снаряд, заметившие его люди запаниковали и обратились за помощью к службе безопасности «Атриума». Те, в свою очередь, вызвали оперативников, которые и распознали в снаряде обыкновенный термос. Во время дачи показаний охранники комплекса в один голос уверяли, что последним рядом с «взрывным» термосом видели парня, удивительно похожего на кумира миллионов девчонок. А недавно случилось жуткое убийство московской стриптизерши Анны Я. Жестокий убийца исполосовал лицо и низ живота девушки, и она скончалась в больнице. В уголовном деле выяснились новые подробности: все свидетели, видевшие Аню накануне, утверждают, что ее сопровождал приятный молодой человек – копия Димы Билана. Конечно, продавщицы ночного магазина, куда стриптизерша заглянула вместе с новым спутником, не уверены, что точно запомнили внешность преступника. Однако все они подтверждают, что, когда молодой человек зашел в магазин, сотрудницы даже удивились, а потом долго обсуждали подозрительно похожего на артиста покупателя. Удивительную схожесть преступников с Биланом оперативники объясняют сумасшедшей популярностью певца. – Люди смотрят телевизор, а там по всем каналам выступает Дима, – говорят милиционеры. – Его лицо сейчас на всех обложках, а народ у нас впечатлительный. Как случается ЧП – так и опознают в бандитах известное примелькавшееся лицо. Мы не уверены, что, когда задержим преступников, они окажутся копиями артиста.