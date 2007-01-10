Пенелопа Крус и Сальма Хайек любовницы

Продолжают ходить слухи о том, пишет «Твой ДЕНЬ», что Пенелопа Крус и Сальма Хайек не просто лучшие подружки, но и любовницы. Хотя обеих часто видели прогуливающимися за ручку, Крус не воспринимает вопросы о лесбийских отношениях с Сальмой всерьез. Пенелопа вспомнила, что впервые дала повод для подобных слухов, когда обнималась с партнершей по картине во время пресс-конференции. «Я ущипнула Сальму за попу, чтобы оживить атмосферу, — рассказала Пенелопа. — И все тут же начали шушукаться». На мысли о нетрадиционной ориентации актрисы журналистов также наталкивает и страстный поцелуй Пенелопы и Шарлиз Терон в фильме «Небо в облаках».