Дженнифер Лопез возглавила список самых влиятельных испанцев США

Певица, актриса и дизайнер Дженнифер Лопез возглавила список самых влиятельных испанцев, оказавших влияние на США. Согласно изданию Forbes, Джей Ло является также и самой богатой латиноамериканской звездой Голливуда. Среди политиков в список самых влиятельных испанцев попали президент Венесуэлы Уго Чавес и кубинский лидер Фидель Кастро. "Быть образцом для подражания - это большое достижение", - заявила Дженнифер Лопез. Стоит отметить, что ее супруг, Марк Энтони, не попал в список. Однако в нем есть другие популярные музыканты и исполнители - Шакира (Shakira), Карлос Сантана (Carlos Santana), Хулио Иглесиас (Julio Iglesias), Рики Мартин (Ricky Martin), а также актеры Антонио Бандерас (Antonio Banderas), Ева Лонгория (Eva Longoria) и Сэлма Хайек (Salma Hayek). "Политический топ" возглавил генеральный прокурор США Альберто Гонсалес (Alberto Gonzales), а мексиканский режиссер Алехандро Гонзалез Иньярриту (Alejandro Gonzalez Inarritu), фильму "Вавилон" которого критики пророчат "Оскар", возглавил "культурный топ". Лопез известна общественности не только как актриса, но и как певица. Ее дебютный альбом On the 6 разошелся по миру восьмимиллионным тиражом, а ее первый сингл If you had my love находился в американском хит-параде в течение пяти недель. Следующий сингл - Waiting for tonight - вывел певицу на мировой уровень. В начале 2001 года Дженнифер выпустила свой второй альбом - J Lo, и, хотя поначалу этот диск не имел большого успеха, после первого сингла My love don't cost a thing, стал платиновым.