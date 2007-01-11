Обморок Бритни может стоить певице 400 тысяч $

Падение Бритни Спирс в обморок в новогоднюю ночь может выйти скандалистке боком. И не только потому, что ей придется теперь ехать в санаторий лечиться от "переутомления". Хозяева клуба Pure в Лас-Вегасе собираются потребовать свои деньги обратно. Выяснилось, что Бритни Спирс получила 400 тысяч долларов только за то, что согласилась прийти в популярный клуб, чтобы скоротать там новогоднюю ночь. В обязанности поп-певицы входило веселиться, танцевать и всем своим видом демонстрировать, как хорошо она себя чувствует именно в этом клубе, именно в это время. Однако хорошего самочувствия в этот вечер Бритни как раз и не хватало. В один прекрасный момент она уснула, или по другой версии – упала в обморок, и ее просто вынесли из ночного клуба. Многие считают, что Бритни завралась, рассказывая нелепые истории о переутомлении. Многие свидетели видели, что до того, как охранники вынесли Спирс из Pure в Caesar's Palace в Лас-Вегасе, она пила много шампанского и "горючих" коктейлей. Ее представители утверждают, что Бритни не была пьяна, а просто устала и уснула. После того, как Спирс провела весь декабрь в загулах с Пэрис Хилтон, отмечая свое освобождение от мужа Кевина Федерлайна, хороший сон – это далеко не все, что ей нужно для восстановления сил. После "веселой" ночи в клубе Бритни уже первого января направилась в оздоровительный центр в Аризоне. Несмотря на то, что Бритни и так оказалась наказанной желтой прессой, которая без конца обсуждала ее поведение новогодней ночью, хозяева клуба Pure решили отомстить певице. Они считают, что Бритни Спирс не только неподобающе себя вела, но и испортила репутацию клубу, уснув в самый разгар вечеринки. Ведь для многих это означает только то, что мероприятие было скучным. К тому же, из-за поведения Бритни клуб все время фигурирует в прессе в отрицательном свете. "Бритни не отдыхала так, как мы договаривались, и сколько мы договаривались, из-за своего срыва, – сказали владельцы Pure. – В тот момент, как какая-нибудь популярная личность подписывает контракт, оплата производится по часам. За звездами пристально наблюдают каждую минуту, они не могут покинуть место раньше времени. Об этом написано в договоре". Владельцы лос-анджелесского увеселительного заведения также ехидно заметили: "Как бы Бритни не упала в обморок после того, как увидит, какую сумму ей придется заплатить за потерю сознания в Новый год".