Кристина Агилера спела на дне рождения 84-летнего миллиардера

Мультимагнат Джо Харди, которому на днях исполнилось 84 года, получил особенный подарок: на роскошном праздновании владельца нескольких крупных компаний, в том числе и 84 Lumber, производящей строительные материалы почти для всей Америки, развлекала Кристина Агилера. Девушку на вечеринку позвали дети миллиардера и попросили исполнить песню Happy Birthday, что привело одного из самых богатейших людей в США в восторг. Помимо Агилеры, Харди весь вечер веселил шутками звезда «Двухсотлетнего человека» Робин Уильямс.