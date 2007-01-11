Звезды шансона обогнали по гонорарам звезд попсы

Чтобы заработать на корпоративах, совсем необязательно быть лидерами хит-парадов и завсегдатаями телеэфира. Оказывается, наши миллионеры выписывали к новогоднему столу не только иностранцев и топовых российских артистов. К примеру, не так часто мелькающего на ТВ Юрия Антонова заказчики буквально рвали на части. С гонораром в 50 тысяч долларов за часовой концерт Антонов «намолотил» за неделю, по самым скромным оценкам, около миллиона долларов, выступая по нескольку раз в день на разнообразных застольях. Но, что самое удивительное, рекордсменами по новогоднему чесу впервые стали звезды шансона. Настоящим откровением для поп-тусовки стал успех группы «Бутырка». Перепев известный хит покойного Михаила Круга «Кольщик», «Бутырка» круче всех заработала в праздники. Помотавшись еще с середины декабря по заказникам с гонораром в $15 тысяч за выступление, герои шансона заработали более 2 миллионов долларов, обогнав и Киркорова, и Пугачеву. Оказывается, многие обеспеченные люди пожелали отметить год Поросенка под тюремную лирику, пишет "КП". Даже несмотря на то, что музыкантов группы «Бутырка» никто не знает в лицо. С чуть меньшим успехом отработал в праздники исполнитель хита «Чудная долина» Мистер Кредо, которого народ тоже знает лишь по гремящим в южных ресторанах песням. Такса 7 - 10 тысяч долларов за пять песен вкупе с энергией и трудолюбием позволили Мистеру Кредо набрать в пред- и постновогодние дни сумму, которой вполне бы хватило на приглашение в Россию звезды уровня Пэрис Хилтон - $2 миллиона.