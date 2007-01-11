Абрамович устроил в театре кутеж с Массквой и Биланом

Самый богатый российский олигарх решил побаловать друзей и топ-менеджеров своей инвестиционной компании «Millhouse Capital» изысканными яствами под пение популярных отечественных исполнителей. Со свойственной ему широтой Роман Абрамович арендовал гигантское здание столичного музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и распорядился накрыть столы на 500 персон. Половину одной из центральных улиц Москвы - Большая Дмитровка милиционеры и люди в штатском оцепили еще за три часа до сбора гостей. Пир начался в 18.00. В холле приглашенных встречали длинноногие красавицы в костюмах Снегурочек с подносами, уставленными бокалами шампанского и стопками водки. Джентльменов, перешагнувших 40-летний рубеж, сопровождали улыбчивые чаровницы, годящиеся им в дочери. Собственно, они и вели себя, как дочери: послушно исполняли любые прихоти своих старших товарищей. С полчаса гости переминались с ноги на ногу в фойе, не решаясь сесть за столики без хозяина торжества - Абрамовича. Однако вскоре пронесся слух, что он задерживается и просит начинать без него. Уже под первый тост, который провозгласил ведущий вечера Валдис Пельш, на сцену выскочили заждавшиеся парни из группы «Корни» с песней «Любовь на 25 этаже». Зал разразился бурными аплодисментами, пишет "Э-Г". Пока молодухи фотографировали ребят на мобильники, почтенные господа закусывали, чем бог послал. А бог в лице Романа Аркадьевича послал котлетки из медвежатины, подкопченную оленину, телячьи медальоны под вишневым соусом и полтора десятка салатов. Пока не приехал олигарх, за столиками обсуждался его недавний мирный развод с женой Ириной, который якобы состоялся в октябре минувшего года. Вопреки сплетням английских СМИ, он получился на удивление тихим по трем причинам. Во-первых, оба супруга не хотели долгих судебных тяжб и смогли договориться без адвокатов. Во-вторых, основные средства олигарха давно уже оформлены на пятерых детей и отданы в управление трастовым фондам, что автоматически исключает взаимные имущественные претензии. И, наконец, бывшая супружеская чета старается максимально соблюсти внешние приличия: Роман Аркадьевич, как и прежде, часто общается с детьми и с Ириной. Абрамович прибыл на праздник лишь в 21.30, когда на сцене зажигала поп-группа «Челси». За весь вечер миллиардер выпил бокал белого вина и съел пару устриц. В основном он угощался любимой газированной водой «Эвиан». Кстати, именно ее в неограниченном количестве доставили в гримерки приглашенных артистов вместе с сэндвичами. Приглашенные исполнители удивляли своей молодостью. Сменяя друг друга, под софитами появлялись группа «Фабрика», Дима Билан, «Неприкасаемые», Лера Массква, «Город 312»… Культурный руководитель программы, видимо по просьбе Абрамовича, постарался представить шефу все самое современное в российском шоу-бизнесе.