Мадонна усыновила Давида за взятку?

Всплывают новые подробности о факте усыновления Мадонной мальчика из Малавии. По свежим слухам поп-звезда получила разрешение на усыновление Давида за взятку одному из сотрудников правительства. Как сообщает британская газета “Daily Mirror”, певица финансирует с июня 2006 года некоего Вильярда Манжёло (Willard Manjolo). Он преподаёт в университете Swansea в Уэльсе (Wales) и тесно связан с Малавийским правительством. Якобы он и помог Мадонне в вопросе об усыновлении. Мадонна пока не отреагировала на данное сообщение.