Адвокат Пэрис Хилтон отдувается за ее проступки

Наследница сети отелей с мировым именем, Пэрис Хилтон (Paris Hilton), в очередной раз засветилась в скандальной истории, на этот раз имеющей долгую историю и связанной с ее пристрастием к алкоголю. В сентябре Пэрис была дважды арестована за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Теперь ее личный адвокат пытается замять дело, и появился в суде, чтобы объяснить, «как на самом деле все было». Сама виновница не присутствовала на заседании, судя по всему понимая, что ей лучше не слышать и не видеть того, что будет говориться о ее поведении в суде юристами. По информации, промелькнувшей в прессе еще осенью прошлого года, светская львица «прокололась» только потому, что неровно вела свой автомобиль. Это привлекло патрульных и они остановили нетрезвого автолюбителя, заставив его пройти тест на содержание в крови алкоголя.