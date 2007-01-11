Бритни Спирс утверждает, что все скандалы с ее участием – ловкий PR-ход

Некогда известная и имевшая в США огромный успех у миллионов тинейджеров, Бритни Спирс, которая сейчас больше мелькает на страницах газет в связи с многочисленными скандалами и фоторазоблачениями в прямом смысле этого слова, утверждает, что она вовсе не «плохая девочка». Представитель бывшей исполнительницы заявил, что все, что происходит сейчас в СМИ вокруг имени Бритни, это ловко спланированная акция по привлечению к ней внимания. Оказывается, Спирс в скором времени намерена вернуться на эстраду, чтобы потрясти своих поклонников новыми композициями. Между тем, фанаты Бритни Спирс слишком лояльны к ней и прощают ей все, что бы она не вытворяла в свете – пьянки в светских компаниях, компрометирующие фотографии без нижнего белья и даже скандалы, связанные с ее ребенком.