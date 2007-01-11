На «Оскар» в главной номинации выдвинуты 307 фильмов

307 фильмов будут рассмотрены при отборе картин, претендующих на премию «Оскар» в главной категории «Лучший фильм», сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии. До 13 января киноакадемикам, которым Оргкомитет премии отправил по почте бюллетени для голосования, предстоит выбрать наиболее достойные киноработы уходящего года и сдать заполненные бюллетени. 23 января оргкомитет «Оскара» официально объявит список претендентов на самые престижные награды в области киноискусства. После этого киноакадемикам будут вновь направлены бюллетени для голосования со списком номинантов, из которых им предстоит выбрать будущих обладателей «Оскаров». Победителей 2006 года назовут во время торжественной церемонии, которая пройдёт 25 февраля 2007 года. Американская киноакадемия также представила официальный постер 79-й церемонии вручения «Оскаров».