Умер джазовый историк Tad Jones

В Новом Орлеане, 1 января в результате сердечного приступа в своём доме скончался джазовый историк Tad Jones. Ему было 54 года. Джонс известен в числе прочего тем, что ему удалось в 1988 году после ряда исследований установить день рождения Louis Armstrongs; он обнаружил свидетельство о рождении, где указано, что знаменитый музыкант родился 4 августа 1901 года. Jones имел непосредственное отношение к организации летнего джазового фестиваля Satchmo Summer Fest в Новом Орлеане и регулярно делал обзорные доклады по истории джазовой музыки в родном городе. Перед своей смертью историк работал над книгой, в которой хотел задокументировать, как Армстронг, благодаря неожиданно прогрессивной программе, нацеленной против подросткой преступности, прошёл путь выходца из криминальной среды до значительной фигуры в музыке 20 века.