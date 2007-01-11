В Петербурге начались съёмки «Иронии судьбы 2»

В то время как Эльдар Рязанов выпускает римейк собственной комедии к 50-летнему юбилею «Карнавальной ночи», в Петербурге стартуют съёмки продолжения другого культового рязановского новогоднего фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром». Режиссёром картины станет создатель «Дозоров» Тимур Бекмамбетов. Эльдар Рязанов благодушно отреагировал на инициативу менее именитого коллеги, отмечает BBC Russian. «Мне давали читать сценарий, и я лично не против. Я уважаю Тимура не за "Дозоры", а в первую очередь за рекламные ролики "Всемирная история — банк "Империал". Это просто шикарно!», — сказал Рязанов. Бекмамбетов изменил концовку рязановского фильма. В его версии Женя Лукашин и Надя так и не поженились. Надя вышла замуж за Ипполита, родила ему дочь. А Лукашин вернулся к Гале, и у них родился сын. Вокруг отношений детей главных героев первого фильма и строится новая «Ирония судьбы». Тимур Бекмамбетов привлек к делу «дозорных» звёзд — Константина Хабенского, который сыграет сына Лукашина и Гали, Жанну Фриске и Виктора Вержбицкого. Роль дочери Нади и Ипполита исполнит Лиза Боярская. В истории будет участвовать ещё один персонаж — жених Нади, бизнесмен Ираклий, которого сыграет Сергей Безруков. Все главные герои оригинальной истории появятся на экране в своём прежнем обличье: Андрей Мягков сыграет Лукашина-старшего, Барбара Брыльска сыграет Надю, Юрий Яковлев — Ипполита. В Петербурге снимали первые четыре сцены картины. Питер встретил съёмочную группу полным отсутствием зимы. В результате вместо снега использовали специальное синтетическое покрытие и искусственную снежную пудру. Бекмамбетов вспомнил, что у Рязанова в своё время тоже были проблемы со снегом и морозами. В процессе съёмок группа доберётся до самой Праги. Фильм выйдет на экраны в декабре 2008 года. Называться картина будет «Ирония судьбы, или с новым счастьем».