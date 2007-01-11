Moby выступил против смертной казни

Moby на этой неделе выступил с критикой в адрес американского правительства, приговорившего Саддама Хусейна к смертной казни, заявив, что всегда был противником таких методов правосудия. Знаменитый электронщик также высказался против людей, радующихся смерти тирана: “Меня всегда расстраивало то, что люди могут радоваться смерти другого человека”, - отметил музыкант. - “Саддам Хуссейн был отчаянным человеком, и тираном, и деспотом. Но я не уверен, что ‘ликование” по поводу его смерти может с положительной стороны характеризовать самих ликующих. Музыкант продолжает: “Я выступаю против смертной казни, прежде всего потому что она несет атавистическую нехватку развития и сострадания с нашей стороны. Моя личная надежда состоит в том, что мы научимся не брать пример и находить комфорт в репрессиях и мстительности. Нынешняя культура наказания смертью за смерть и насилием за насилие ниже нашего достоинства”. Источник: www.specialradio.ru