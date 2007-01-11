Обедневшая Уитни продает трусы и фортепиано

Даже среди длинной вереницы знаменитостей, которым изменила удача, с трудом можно найти что-нибудь столь же унизительное, как вчерашняя публичная продажа трусиков Уитни Хьюстон с аукциона. Лот, выставленный на аукционе в Нью-Джерси, был лишь одним предметом из целого склада несвежей одежды, музыкальных инструментов и сценических декораций. Тут были сотни вещей, купленных в торговой сети TJ Maxx. Андреа Пейсер из New York Post изучила их перед торгами, в итоге назвав "бельем, к которому не хочется прикасаться без предварительной дезинфекции". Торги, санкционированные местным судьей после того, как певица не заплатила 150 тыс. долларов за хранение этих вещей, ознаменовали упадок в некогда многообещающей карьере. Хьюстон, пропитанная традициями хоспела и соула (ее мать – Сисси Хьюстон, двоюродная сестра – Дионн Варвик, а крестная – Арета Франклин), является одной из самых успешных артисток за всю историю: в мире распродано более 145 млн ее альбомов. Однако бурный 14-летний брак с исполнителем R&B Бобби Брауном и предполагаемое скатывание к алкоголизму, наркотикам и пищевым расстройствам взяли свое. После отмены нескольких концертов и своеобразного поведения на сцене количество ее публичных выступлений сократилось. В прошлом году Хьюстон, подав на развод, чуть не потеряла свое имение в Нью-Джерси стоимостью 5,8 млн долларов из-за долгов. Вчерашний аукцион, где от потенциальных покупателей требовалось показать всего лишь 100-долларовую банкноту, чтобы войти в зал, был инициирован тем, что она не заплатила складу за хранение своего скарба, нажитого во время гастролей начиная с 1994 года. Среди лотов были и потрясающие – прозрачный рояль, 335 сценических костюмов, профессиональные ударные установки и звуковое оборудование, и нелепые – такие, как травяной чай и дезодорант для ног.