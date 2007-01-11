«Волкодав» за десять дней проката собрал 17 млн долларов

Кассовые сборы в России и странах СНГ фильма "Волкодав" за первые десять дней проката составили 17,1 миллиона долларов. Таким образом, картина стала одним из самых кассовых фильмов за всю историю российского проката, сообщается в официальном пресс-релизе компании "Централ Партнершип". Кинокартина "Волкодав из рода Серых Псов" режиссера Николая Лебедева по одноименному бестселлеру Марии Семеновой стартовала в российском прокате 28 декабря более чем на 600 копиях, заняв почетное место "первого фильма года". Прокат картины продолжается. "Волкодав" стал самым дорогим фильмом в новейшей истории русского кино (производственный и рекламный бюджеты составляют около 20 млн долларов), и есть надежда на взятие нового рубежа кассовых сборов. Напомним, что самым кассовым фильмом российского проката 2006 года стал "Дневной дозор" с результатом в 32 миллиона долларов. На втором месте - "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" с 27 миллионами долларов.