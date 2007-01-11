У Абдулова и Алферовой скоро появится внук

До недавнего времени Ксения Алферова была занята в новом фильме режиссера Краснопольского, где играла практически саму себя – она была дочерью главных героев, супругов, которых играют Алферова и Абдулов. И никому не сообщала о своем «интересном» положении. Все выяснилось, когда с ней произошел несчастный случай. На съемках «Капкана» произошло ЧП: тяжелый осветительный прибор упал прямо на молодую актрису. Девушка потеряла сознание. А потом в больнице Ксении наложили на голову два шва. Абдулов появился в павильоне на следующий день: «Говорите, кто виноват в произошедшем?! Своими руками порву!» Перед актером извинились. А Александр Гаврилович заявил, что больше не позволит своей приемной дочери рисковать здоровьем. И не только своим, но и малыша. Вот так и выяснилось, что Ксения в положении! Доигрывать ее роль пришлось дублерше. Больную Алферову выхаживал муж Егор Бероев (Фандорин из «Турецкого гамбита»). По слухам, он не отходил от нее, сам готовил ее любимые блюда. После праздников Ксения уехала на весь январь на море с мужем. Молодую чету сопровождают мама Ирина Алферова с супругом и Александр Абдулов со своей молодой женой. «Я всегда думала, что ни за что на свете не выйду замуж за актера, - призналась Ксения недавно в интервью «Аргументам и фактам». - Но так Господь Бог распорядился. Я считаю, что среди актеров мужчин очень мало. Это женская профессия. Актеров, которые остаются мужчинами и на экране, и в жизни, можно перечесть по пальцам. Но мне повезло. При всей зависимости актерской профессии Егор ухитряется оставаться от нее независимым». Возможно, правильно выбрать спутника жизни ей помогло воспитание. "Девушка ни в коем случае не должна растрачивать себя направо и налево, а копить в себе предчувствие любви". "Родители никогда не говорили «можно» или «нельзя», - говорит Алферова. - Они всегда объясняли «почему». Мама рассказывала красивые поучительные истории. Когда я начала взрослеть и думать о мальчиках, мама стала подсовывать мне книги Ивана Тургенева, других русских классиков. Мама объясняла, что девушка ни в коем случае не должна растрачивать себя направо и налево, а копить в себе предчувствие любви. Поверьте, если сумеешь дождаться назначенного тебе Господом мужчину, то любви, которую вы для него сбережете, вам хватит на всю жизнь. Вот недавно по телевидению прошел сериал «Секс в большом городе». Я с ужасом думаю: если бы в юности я читала не Тургенева, а смотрела этот сериал, что бы из меня получилось? Какое отношение у меня могло бы сформироваться к мужчине, к самому слову «любовь»?