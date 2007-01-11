Келли Осборн: я разденусь для Плэйбоя

Келли Осборн изъявила желание сняться обнажённой. После того как 22 летняя звезда значительно уменьшила размеры своей одежды, чувствует себя созревшей для Плэйбоя (”Playboy”). По сообщениям британской газеты “The Sun”, дочь Оззи Осборна сказала: ” Я с удовольствием буду позировать для Плейбоя. Абсолютно обнажённой и ничего не вижу в этом плохого.” У неё единственная проблема, она не сможет показать фото своему другу, так как у неё его нет. Причина: Мать Келли, Шэрон. Со слов Келли Осборн: ” Не важно кого из парней я привожу домой, моя мать всеми недовольна.”