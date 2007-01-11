В новом телесериале Ксения Собчак сыграет любовницу губернатора

В Москве начались съемки нового 16-серийного телесериала "Бешеная", в которой главную роль сыграет ведущая "Дома-2" Ксения Собчак. По сюжету нового фильма бывшая любовница сибирского губернатора, а ныне певичка провинциального городка Маргарита Лямкина погибает при загадочных обстоятельствах. Она при жизни была развязной, грубоватой, скандальной, подражала Мэрилин Монро, крутила романы с чиновниками, а теперь ее смерть расследует оперативница Дарья Шевчук по прозвищу Бешеная. Писатель из Красноярска Александр Бушков (по мотивам романа которого сняли "Охоту на пиранью"), чей роман лег в основу сценария нового сериала, удивился, когда узнал, что роль Маргариты Лямкиной досталась Ксении Собчак. Однако, посмотрев первые отснятые кадры сериала, он изменил свое мнение. "Собчак - девочка молодая, ветреная, пусть порхает. Судя по кадрам, она вписалась в роль", - поделился писатель с "Комсомольской правдой". В продюсерском центре, который запустил сериал, тоже считают, что Собчак идеально подходит на новую роль. "Собчак во многом похожа на свою героиню". По словам продюсеров, отработала она неплохо, но позволяла себе такие выходки, которые никто из актеров не допускал: опаздывать на съемки, задерживать процесс. "У нее вообще характер тяжелый, трудно было работать", - добавляют они. Партнером Собчак по новому фильму стал Валерий Гаркалин. "Мой герой довольно забавный, - рассказывает Гаркалин. - Эдакий седовласый мужчина в облике вечного мальчика. Лямкина, правда, его и в грош не ставит. Но он неутомимо пытается заслужить ее уважение". Среди других актеров - Игорь Бочкин, Егор Дронов, Ирина Низина. По сведениям КП, сцену убийства героини Собчак уже сняли. "Собчак оказалась не суеверной девушкой. Красиво так погибла", - говорят они. Сериал выйдет на телеэкраны весной.