Невесту принца Уильяма защищают от папарацци

Невеста британского престолонаследника принца Уильяма Кейт Мидлтон попала под прицел. Как сообщают британские таблоиды, девушка стала желанной добычей множества папарацци. Обстановка настолько накалилась, что лондонская полиция вынуждена принять меры по обеспечению безопасности подруги будущего британского монарха. С тех пор как в конце прошлого года в прессе появились сообщения о предположительно серьезных отношениях между 24-летним Уильямом и Кейт (кстати, сегодня ей исполняется 25 лет), фотожурналисты и частные фотографы буквально начали облаву на девушку, которая, возможно, когда-нибудь станет королевой Великобритании. В этой связи местные газеты все чаще стали сравнивать Кейт с покойной матерью Уильяма, принцессой Дианой. Ей также не давали прохода папарацци. Завершившееся недавно в Великобритании расследование обстоятельств гибели Дианы в автомобильной катастрофе в августе 1997 года пришло к выводу о том, что папарацци своей назойливостью косвенно способствовали трагической кончине принцессы. Слушания по итогам этого расследования откроются в британской столице сегодня. Инициатором усиления мер защиты Кейт, по информации СМИ, стал принц Уильям, который, по словам его знакомых, винит папарацци в смерти своей матери. Согласно заявлениям его друзей, Уильям крайне негативно относится к тому, что преследования фотографов, которым в свое время подвергалась его мать, теперь начались и в отношении его подруги. "Уильям очень разгневан тем, что (несмотря на трагическую гибель принцессы Дианы) ничего не изменилось", - заявил один из друзей принца. "Постоянное внимание папарацци к Кейт превращает ее жизнь в ад и лишает какого-либо романтизма ее отношения с Уильямом". Стражи порядка теперь регулярно дежурят у дома Кейт и ежедневно провожают ее до места работы в дизайнерской компании. По данным местных СМИ, ей предоставлена специальная полицейская рация для экстренной связи в случае необходимости. На прошлой неделе посещение Уильямом и Кейт одного из лондонских ночных клубов проходило под охраной 10 полицейских.