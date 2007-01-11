Группа Reflex потеряла еще одного участника

Вслед за солисткой Ириной Нельсон проект покинул Григорий Розов (DJ Silver). Отправиться в «одиночное плавание» и заняться карьерой диджея Розов решил из-за значительных перемен в составе Reflex, произошедших за последнее время. - Две новые солистки за год, уход Ирины… Это уже не тот Reflex, и я решил, что если уходить из группы, то сейчас самый подходящий момент, - признался "ТД" Гриша. - На днях я подписал заявление об уходе, и в наступившем году за клавиши встанет другой человек. Оставшись в хороших отношениях с продюсером группы и блондинками-участницами коллектива, Silver уже успел съездить в сольный гастрольный тур. Увидев, что и без обрамления соблазнительными красотками его принимают на ура, Гриша убедился в правильности своего решения и теперь ждет окончания новогоднего марафона.