Кети спасли от удушья грузинские хирурги

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия перенесла сложную операцию на носу. Сейчас певица проходит курс реабилитации в одной из клиник Тбилиси. В последнее время девушка часто жаловалась на то, что ей трудно дышать, особенно во время концертов. Проблемы со здоровьем у Кети начались еще в детстве. - Когда мне было лет двенадцать, я упала и сильно ударилась носом об асфальт, - призналась певица «ТД». – И с тех пор у меня начались проблемы с носовой перегородкой. Еще тогда врачи рекомендовали мне пройти обследование и сделать операцию, но я жутко боялась. Страх перед хирургами впоследствии сыграл с Кети злую шутку. Бедной певице пришлось ехать в больницу практически из-за праздничного стола. - Мы собрались отмечать Рождество, и в какой-то момент я поняла, что практически не могу дышать, - говорит девушка. Я испугалась не на шутку и немедленно поехала в больницу. В клинику певицу отвезла ее обеспокоенная мама, именно она обратилась за помощью к своему знакомому хирургу. Кети сделали рентгеновский снимок и немедленно стали готовить к операции. - Признаюсь честно, я сильно перенервничала, - рассказывает Кети. – Врачи сразу меня предупредили, что операция очень сложная. К тому же я очень поздно к ним обратилась. Операция длилась около двух часов. Кети исправили носовую перегородку, которую она повредила еще в детстве. Теперь, благодаря операции, носовые каналы выпрямлены и певица наконец сможет спокойно дышать. - Кстати, больше всего я боялась, что не смогу больше петь, - говорит певица. – И именно это сыграло решающую роль в том, что я наконец-то обратилась к врачу. Ведь иначе моя музыкальная карьера оказалась бы под угрозой, так как петь в последние дни мне становилось все сложнее и сложнее. После операции певицу положили на несколько дней в комфортабельную палату, где она находилась до тех пор, пока не исчезли синяки. Но в больнице девушка чувствовала себя дискомфортно и отпросилась у доктора на амбулаторное лечение. Кети несколько раз в неделю приезжает в клинику, где ее осматривают и выписывают новые лекарства. В Москву солистка «А Студио» планирует вернуться к концу января и, если все будет хорошо, сразу же приступить к работе.