Брат Джулии Робертс подрался с киногруппой в России

Эрика Робертса, брата знаменитой «красотки» Джулии Робертс, пригласил в свой новый фильм «Заражение» наш бывший соотечественник, актер и режиссер Родион Нахапетов. Поскольку по сюжету события развиваются в российской столице, а Робертс играет психиатра Дмитрия Коржунова с русскими корнями, съемки, понятно, проходили в Москве. Директора, администраторов, ассистентов по актерам и весь остальной технический персонал Нахапетов из Штатов везти не стал, нашел здесь. Вот из-за этого на площадке и разгорелся скандал. Сначала конфликт с киногруппой случился у жены Родиона Нахапетова и продюсера картины Натальи Шляпниковой. - С этой технической группой мы не знаем, что у нас будет завтра! - пожаловалась нам она. - Состоится съемка или нет... Это как страшный сон! Недавно приехали на место съемок в «Перекресток». Оказалось, человек из их группы не проверил место, и съемка сорвалась. Мы потеряли деньги. Потом было еще несколько стычек между мной и руководителем киногруппы Арамом Бабаджаняном. Однажды он оскорбил меня в присутствии Эрика. А Эрик меня давно знает, мы дружим семьями. В общем, он тоже сказал пару ласковых Араму на русском. Потом они сцепились... Но их, конечно, быстро разняли. Наталья - женщина интеллигентная. Все, что происходило на съемочной площадке в этот день, она пересказала нам в деликатной форме. А вот один из сотрудников группы признался, что Эрик и директор группы реально подрались! Несколько человек бросились их разнимать, но столкновение получилось бурным. В итоге Эрик заявил, что не будет работать с этим хамом Арамом. - По счастью, съемочные дни Эрика закончились. Он на днях уехал в Америку, - сказала нам Наталья. - А мы вынуждены отказаться от услуг этой фирмы. Сам режиссер Родион Нахапетов тоже высказал свое мнение: - Все, что происходит сегодня в российском кинематографе, - хамство, бесцеремонность, с которыми мы столкнулись, - неприятно поразило. И мы, и голливудские актеры очень этому удивлены и не можем молчать, как это зачастую принято в России. Почему-то здесь технические работники считают, что режиссер и оператор не так уж нужны, их можно заменить. Кроме того, компании, подобные этой, - маленькие группки людей, зачастую спаянные семейными узами. Поэтому все чужое, что приходит, они воспринимают в штыки, не проникаясь художественной ценностью произведения, у них нет желания создать что-то заметное. Им абсолютно все равно: сегодня - один фильм, завтра - другой. Важно, что они получают деньги. И все.