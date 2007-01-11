Таким Галкина вы еще точно не видели!!! (ФОТО)

Фото популярного артиста из семейного альбома: Мне несколько месяцев. Мама мне рассказывала, что со дня своего рождения я всегда улыбался и был очень веселым ребенком. Видимо, это мне передалось от нее. Она всегда была улыбчивая и в хорошем настроении. Еще мама была моим главным цензором и первым слушателем. Здесь мне полтора годика. Мы в Бориславле (Западная Украина) с бабушкой Наташей и дедом Андреем. Я - мрачный на этой фотографии, потому что дед Андрей носил меня в сарай показывать свинью, которая меня страшно напугала. Школа, 10-й класс. Я на школьном капустнике пародирую директора школы. Мои одноклассники Наташа Макарова, Наташа Бусиль, Рано Хакимова и Вася Семенов изображают наших учителей. Спектакль имел большой успех. Мы с Пугачевой в 2002 году в Куршавеле. Оказались вместе на этом курорте случайно. Накануне отпуска мы с ней разговаривали, и оказалось, что оба отправляемся на горнолыжные курорты, только она на швейцарский, а я - на французский. А в итоге все встретились в одной альпийской деревушке. Оказалось, что Алла летела с Кристиной и внуками в Женеву и была уверена, что курорт находится в Швейцарии. А я с семьей брата летел во Францию.