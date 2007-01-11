Королева и Тарзан показывают стриптиз вместе

На корпоративе Сергей Глушко, известный публике как Тарзан, показывал горячее шоу. Обнаженный стриптизер на сцене буквально сводил с ума девушек, которые тянули к нему руки, рвались в объятия. Наташа Королева бросала на мужа ревнивые взгляды, но потом не выдержала: бросила свое местечко за праздничным столом и ринулась к сцене. Тарзан, увидев в первых рядах любимую, подхватил ее и поднял на сцену. Он выделывал возле жены эротичные па, поглаживал оголившийся животик, а потом запустил ей под кофточку руку с розой. От этого супружеского стриптиза все были в полном восторге, пишет «Комсомольская правда». - Мы с Сережей счастливы и мечтаем о детях! - поведала потом раскрасневшаяся певица. - Нет, сейчас я не жду ребенка, но дети в планах. Мы хотим иметь большую семью, чтобы было детишек хотя бы трое. На День влюбленных, 14 февраля, мы с Сережей собираемся в Израиль. Сергей едет туда с гастролями театра, я же буду загорать и отдыхать. Расслаблюсь немного. Сына оставим с родителями на даче.