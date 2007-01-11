Ричард Гир и рэпер 50 Cent занялись пропагандой презервативов

Голливудский киноактер Ричард Гир и популярный рэпер 50 Cent выступили с проектами по профилактике СПИД. Актер выступил в индийском Мумбае в рамках кампании, направленной на профилактику и борьбу со СПИД и ВИЧ. "Нет презерватива – нет секса", - такими словами порекомендовал Ричард Гир местным женщинам легкого поведения встречать своих клиентов. Во время выступления Ричарда Гира в Мумбае, на площади, где проходило мероприятие, собралось около 15 тыс. "работников" местной секс-индустрии. Американский актер появился перед многотысячной толпой в сопровождении популярной индийской актрисы Бипаши Басу (Bipasha Basu). В рамках встречи были также вручены специальные награды за "признание работы тружеников секс-индустрии, направленной на профилактику СПИД", сообщает Reuters. Несколько дней назад Ричард Гир провел еще одну встречу с индийскими проститутками, разъясняя им при помощи переводчика и наглядных пособий (изображений и презервативов), как выглядит безопасный секс и что для этого надо. Другой представитель американской шоу-индустрии, популярный рэпер 50 Cent, планирует в ближайшем будущем запустить линию по производству презервативов. Данная информация поступила от музыканта во время его промо-тура (50 Cent раскручивает три недавно написанные им автобиографические книги). "Я собираюсь запустить собственную линию по производству презервативов, а часть доходов от них направить на борьбу и профилактику СПИД и ВИЧ", - заявил на одной из пресс-конференций 50 Cent.