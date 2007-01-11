«Вопли Видоплясова» поют эротические частушки

Украинская рок-группа «Вопли Видоплясова», отмечающая в этом году двадцатилетний юбилей, провела новогодний «каникулярно-концертный» тур в горах Европы. Первую ночь 2007 года «ВВ» встретили в Карпатском высокогорье, отыграв праздничную программу на открытии горнолыжного курорта, а следующую ночь «вэвэшники» провели в национальном гуцульском ресторанчике-«колыбе», где устроили джем-сейшн с фольклорным коллективом: пели местные частушки-коломыйки с эротическим подтекстом и французские куртуазные песни. Рождество вокалист «ВВ» Олег Скрипка встретил снова в горах - на этот раз в австрийских Альпах, где отыграл два сольных концерта на горнолыжных курортах близ Инсбрука. «Новый год мы встретили в теплых бесснежных Карпатах, где во время выступления «ВВ», к радости многочисленных лыжников, съехавшихся на курорт, как в фильме «Легенда о Нараяме», явилось чудо - пошел первый густой снег, - рассказывает Олег. – Однако к утру снег бесславно растаял, как бальное платье Золушки, открыв бесстыдную наготу гор, а на следующую ночь мы порадовали карпатских горцев исполнением «соромыцьких коломыек». В австрийских Альпах я пел лирические романсы и народные песни под аккомпанемент антикварного баяна марки «Восток» 1972 года выпуска, а также предстал пред очами альпийской публики как диджей со своей программой, известной в электронных и этнических кругах под названием «Этно-диско».