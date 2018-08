Песня Битлов оценена в 780 тысяч долларов

Дом Cooper Owen выставил на торги автограф песни "While My Guitar Gently Weeps", написанный Джорджем Харрисоном в 1968 году. Эксперты оценили его в 780 тысяч долларов. Аукцион пройдет в Аризоне 15 января 2007 года. Реликвии, связанные с The Beatles, пользуются большим спросом среди коллекционеров: так, черновик песни "All You Need Is Love" был продан на торгах в 2005 году за миллион долларов. По мнению директора дома Cooper Owen Джона Коллинса, текст "While My Guitar Gently Weeps", вошедшей в двойной "Белый альбом" группы, ценен потому, что в нем содержатся строки, не включенные в окончательную версию песни. В частности, в рукописи есть фраза о том, что "лидер группы сказал, что больше не играет". Коллинс убежден, что эти слова относятся и к Джону Леннону, и к Полу Маккартни, отношения между которыми к 1968 году сильно испортились. Нынешний владелец автографа, впрочем, полагает, что речь идет только о Маккартни. Вместе с текстом песни Харрисона на аукцион выставлена партитура для "While My Guitar Gently Weeps", написанная продюсером The Beatles Джорджем Мартином для пластинки "Love", вышедшей в 2006 году. "Пятый битл" собирается посетить торги и собственноручно поставить автограф на нотах.