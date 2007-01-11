Таисия Повалий отказала олигарху

Вопреки слухам, распространяемым российскими СМИ, которые утверждают, что украинская певица Таисия Повалий встречала новый год в компании российского олигарха на французском гронолыжном курорте Куршевель, корреспонденту «STАRS» удалось узнать, что праздник Золотой голос Украины встретила дома, в Киеве, в кругу семьи. «Действительно, в новогоднюю ночь нас приглашали выступать в Куршевеле, на вечеринке одного российского нефтяного магната, но мы отказались от этого предложения, – прокомментировал информацию супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута. - Дело в том, что с ноября по конец декабря Тая много работала и очень устала. Поэтому мы решили, что заслужили отдых. Праздник мы встречали на родине, в собственном доме, в кругу самых близких людей. Специально для новогоднего стола каждый из нас собственноручно приготовил несколько блюд. Я взял на себя гуся с яблоками, а Тая - вкуснейшую утку по собственному рецепту. А за закуски, салаты и соления у нас всегда отвечает теща. Все было просто прекрасно! Единственное чего не хватало, так это снега». Встретив Новый год, в поисках настоящей зимней погоды Тая и Игорь отправились в Финляндию, в небольшой городок Лапийеме, где посилились в небольшом частном отеле. «Снега здесь – завались! – рассказывает Лихута. - Катаемся здесь на лыжах, санках, на оленьих упряжках, гуляем в лесу». По вечерам чета посещает посиделки для отдыхающих, которые проводятся в отеле. Гостей здесь угощают традиционным местным напитком, который готовят из горячего вина с добавлением местных трав. А Николай Басков в отличие от коллеги предпочел теплый климат и отправился на зимние каникулы в Израиль.