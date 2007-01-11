Фильм об Эдит Пиаф откроет Берлинский кинофестиваль

Мировая премьера фильма о великой французской певице "Жизнь в розовом свете" ("La Vie en Rose") откроет Берлинский кинофестиваль 8 февраля 2007 года. Об этом сообщили организаторы фестиваля в среду, передает Hollywood Reporter. Байопик о легендарной актрисе и певице снял французский режиссер Оливер Даан, автор триллера "Багровые реки-2" и драмы "Река духов (Жизнь обетованная)". Во французском прокате картина называется "La Mome" ("Воробышек", самое популярное прозвище знаменитой французской певицы). В американском прокате фильм именуется по названию одной из популярных песен Пиаф - "Жизнь в розовом свете". В роли Пиаф снялась актриса Марион Котийяр, игравшая во всех трех частях фильма "Такси", в "Большой рыбе" у Тима Бертона и в "Марии" у Абеля Феррары. В картине участвуют также Жерар Депардье (ему досталась роль Луи Лепле, человека, открывшего Пиаф Парижу), Паскаль Грегори, Эммануэль Сейнер. Фильм Даана состоит из двух частей: в первой рассказана история детства певицы, во второй - годы ее зрелости. Бюджет картины довольно велик по французским меркам: он составил 25 миллионов долларов. Фильм будет выпущен компаниями Constantin Films в Германии, Picturehouse в США и TFM во Франции. Биография Эдит Пиаф Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года. Ее мать была уличной певицей, и маленькая Эдит жила у бабушки. Когда ей было 8 лет, Эдит Джованна Гасьон (таково было настоящее имя певицы), которую французы прозвали Пиаф ("воробышек"), ослепла. Зрение восстановилось через несколько лет, когда в 1929 году она вернулась в Париж и за гроши пела под окнами Белльвиля. К 1939 году Эдит Пиаф уже была ведущей исполнительницей в Cerny, кабаре, которым руководил Луи Лепле. Некоторые записи, обнаруженные в архивах Radio France, и выпущенные в эти дни, были сделаны именно во время Второй мировой войны. Пиаф стала "мамой" Франции, когда французы почувствовали себя брошенными родиной. Они не могут забыть "няню", которая под бомбами нежно убаюкивала их своими песнями. Дважды она даже выступала в Берлине перед французскими пленными. Своих детей у нее не было, но у нее было множество приемных детей: ее публика, ее юноши, ее мужчины и женщины. В 1946 году, спев Les trios cloche и Les Compagnons de la Chanson, она стала признанной певицей, а ее дом - салоном, где собирались парижские интеллектуалы. Она тонко чувствовала талант, она позволяла себя соблазнять, очаровывала, любила, не жалела ни любви, ни денег и в конце дня оставалась в полном одиночестве с бутылкой абсента. Ее другом был знаменитый писатель Жан Кокто, который умер в один день с Пиаф, 11 октября 1963 года. Он подготовил траурную речь для Эдит, но так и не сумел ее произнести. Ее друзьями считались и десятки певцов и авторов, в то время еще неизвестных. Некоторые были красивыми и вызывающими волнение настолько, что можно было потерять голову, как Ив Монтан. Другие были интеллигентными и чувственными, как Лео Ферре, который написал для нее Les amants de Paris. Был очень молодой, застенчивый грек, которого невозможно было не полюбить, - некто Мустаки (Милорд). Был маленький армянин Шарль Азнавур, который с женщинами обращался так же умело, как и с песнями. И Шарль Дюмон, который писал и любил одинаково страстно (Non, Je ne regrette rien). Она любила их всех, но биографы (сводная сестра Симон Берто, которая в 1969 году опубликовала книгу "Эдит Пиаф: одна жизнь - один голос"; Сильвен Рейнер, которая в 1999 году пишет о полных терзаний жизни великой французской певицы) сходятся на том, что никто из тех, кому Пиаф подарила карьеру, не вернулся и не поддержал ее. Даже когда в 1949 году Марсель Сердан, боксер, любовь всей ее жизни, погиб в авиакатастрофе. Она познакомилась с ним за два года до его гибели в Нью-Йорке. Она о нем никогда не забывала. Ее брак с певцом Жаком Пилсом, заключенный в 1952 году, продлился несколько дней. С 1951 по 1963 годы Эдит Пиаф пережила 4 автокатастрофы, попытку самоубийства, четыре курса дезинтоксикации, лечение сном, три печеночных комы, приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций, два бронхопольмонита и два отека легких. У нее оставались силы только для последнего мужчины - Тео Сарапо, сказочного красавца, с которым она спела A quoi ca sert l'amour на Олимпиаде 1962 года. Она вышла за него замуж в обмен на обожание и преданность. На ее похоронах было 100 тысяч человек. Великая Марлен Дитрих проводила ее до самого кладбища Пер-Лашез.