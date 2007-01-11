Шуфутинский перенес операцию на позвоночнике

Во вторник в одной из элитных клиник столицы популярному исполнителю “русского шансона” Михаилу Шуфутинскому была сделана плановая операция на нижней части позвоночника. Все прошло настолько успешно, что уже на следующий день певец смог встать с постели. Мы справились о здоровье знатного пациента клиники у него самого по телефону, пишет «Московский Комсомолец». — Михаил Захарович, как вы себя чувствуете и что с вами приключилось? — Спасибо, чувствую себя прекрасно, вчера мне сделали небольшую операцию, а сегодня я уже в порядке. Вам моя менеджер Ирина все это может прокомментировать. — Совершенно верно, — подтвердила Ирина, — Михаил Захарович уже через дней пять выпишется из больницы. — Это не последствия какой-либо травмы? — Нет, чисто возрастные проблемы. Он давно собирался лечь под нож, но все откладывал из-за плотного гастрольного графика. В январе наконец появилась такая возможность. И лечащий врач, хороший знакомый Шуфутинского, взялся ее сделать. Именно поэтому операция прошла не в Америке, а в России, в его родном городе.