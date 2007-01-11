Шер: из поп-звезды в строители

Шер после своей сценической карьеры нашла для себя новую профессиональную деятельность. 60 летняя певица занялась ремонтом и отделкой домов. Она уже закончила первый проект. Он находится в районе Старый Лас Пальмас (Las Palmas) в Пальм Спрингсе (Palm Springs), штата Калифорния. Два года назад она купила имение за 650.000 долларов, сейчас предлагается этот особняк за 2,5 миллиона долларов.На протяжении двух лет она создавала новый облик дому в старинном испанском стиле и назвала своё творение “Touch of Cher”.Следёющий проект Шер- это вилла в Малибу площадью 1500 квадратных метров и стоимостью 25 миллионов долларов.