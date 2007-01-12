Пенелопа Круз и Сальма Хайек: между нами нет любовной связи

Пенелопа Круз от души посмеялась над слухами, что между ней и Салмой Хайек была лесбийская связь. В шоу “David Lettermann” актриса сказала: “Мы как сёстры и у нас одинаковое чувство юмора. Мне очень жаль, что я вас огорчила, но между нами действительно не было интима.” Череда подобных слухов пошла после фотопроб, где Круз и Хайек сфотографировались в довольно двусмысленных позах. За этим наблюдало примерно 100 человек, а слухи расползлись по всей Америке. В данный момент у Круз роман с Орландо Блумом.