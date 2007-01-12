Режиссер «Королевы» Стивен Фрирз станет во главе 60-го Каннского кинофестиваля

Британский режиссер Стивен Фрирз, снявший фильм "Королева" о жизни британского двора и принцессе Диане, возглавит жюри юбилейного 60-го каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая, сообщили в оргкомитете фестиваля, передает Reuters. Автор киноленты "Королева", ставшей в прошлом году в Великобритании крупным кассовым успехом, принимая это предложение, сказал: "Это не только большая честь, но и удовольствие - открывать сенсационные фильмы, прибывшие со всех концов света. Боже, спаси Канны, и, конечно же, королеву!". Таким образом, Фрирз принимает эстафету от Вонга Карвая, ставшего первым китайским режиссером-председателем в истории каннского кинофестиваля. Стивен Фрирз - автор кинолент "Опасные связи", "Герой", "Грязные прелести". Исполнившая заглавную роль в его последнем фильме "Королева" Хелен Миррен была удостоена приза за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале в прошлом году.