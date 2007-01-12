Элтон Джон споет на Красной площади в поддержку российскийх геев?

12 января 2007, 10:41

Артист озабочен тем, что в России его собратьев по ориентации якобы активно притесняют Сэр Элтон давненько косит голубым глазом в сторону России. Еще год назад музыкант подумывал о том, чтобы провести свою свадьбу с бой-френдом Дэвидом Фернишем в морской резиденции Президента РФ Владимира Путина Контастантиновском Дворце в Санкт-Петербурге. Это вызвало небывалый переполох среди российских чиновников, но про какой-то причине свадьба в итоге прошла в Лондоне. И вот теперь самый популярный и именитый гей планеты собирается приехать на концерт в пользу российских секс-меньшинств. Еще в середине ноября прошлого года Элтон Джон дал развернутое интервью западному изданию The Observer, где рассказал о своих планах по популяризации в России нормального отношения к сексуальным меньшинствам. - Почему бы “Пет Шоп Бойз”, “Сиссорс Систерс” и мне не выступить в Москве на гей-параде? – заявил сэр Элтон. - Я считаю, что это отличная идея, потому что в таких странах, как Россия, Польша, Литва мощное анти-гей движение. Я не могу остаться в стороне! Cтатья наделала много шуму в российском гей-сообществе. Появилась информация, что шоу пройдет не где-нибудь, а на Красной площади! Мы связались с организатором прошлогоднего гей-парада в Москве Николаем Алексеевым: - Идея концерта исходила от самого Элтона, - рассказал Николай. - Мы по разным каналам на контакте с ним, и на данный момент событие обсуждается. Окончательное решение будет за музыкантом. В мероприятии планируется еще участие “Пет Шоп Бойз”, “Сиссор Систерс”, Джоджа Майкла, а также гетеросексуальных артистов, которые нас поддерживают. Решать, кто выступит, будет Элтон. Также он будет выбирать и русских исполнителей, которые захотят принять участие в концерте. - А не решат ли наши звезды, что, мол, Элтон уедет, а они останутся в России, и у ни возникнут проблемы после участия в подобном мероприятии? Да и дадут ли власти свое разрешение на это мероприятие? - Поверьте мне, спеть на одной сцене с Элтоном Джоном – от этого мало кто откажется. Поймите такую вещь. В отличие от гей-парада и запрещенного в том году шествия, концерт – это частное мероприятие, которые будет проходить на закрытой площадке. Сейчас решается, где будет проходить концерты. Красная площадь – это совсем не окончательный вариант! Смысл для нас в том, что это шоу будет проходить в рамках гей-фестиваля, который состоится с 25-го по 27-е мая. На него будут продаваться билеты. То есть такое мероприятие запретить никто не может. Представляете, что будет, если правительство отменит концерт Этона Джона? Он – уважаемый во всем мире человек, и он такой шум поднимет! А финансироваться все будет крупными спонсорами, которые сами к нам обратились, кстати, после выхода статьи в «Обзервере». Борис Моисеев: - Если он хочет помочь – пусть лучше даст денег больным СПИДом! Шоумен, не скрывающий своей ориентации, не слишком доволен желанием Элтона Джона поддержать российских геев. - Мне кажется, ему не надо так беспокоится и не входить в дом непрошенным гостем, - заявил “КП” исполнитель “Голубой луны”. - В страну с другой ментальностью, историей, канонами, законами… Я думаю, что это как-то нехорошо – он должен приехать как артист, а не с выкриками и лозунгами. Если человек свободен внутри себя, то он с этой свободой придет и уйдет, это очень интимно и индивидуально. Не надо свое отношение к геям делать лозунгом и притягивать взгляды. Такой концерт добавит негатива и будет иметь характер озлобленности. Я вот не хожу и не кричу о своей ориентации, не еду в другую страну, чтобы педалировать столь интимную тему. Это не подход художника! Если он хочет помочь нашим геям, пусть даст денег на лечение от СПИДа или поможет детям-сиротам, это будет честно. А человек сам разберется. Если меня пригласят на этот концерт, я буду выступать лишь как артист, а не как защитник или противник чьих-либо сексуальных приоритетов. Я буду защищать от ненависти, от агрессии от боли, но не стану лезть в чужую кровать.

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