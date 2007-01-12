Александра Цекало бросила жена

Известный телеведущий Александр Цекало после шести лет, прожитых вместе со своей гражданской женой Яной Самойловой, остался совершенно один. Девушка, приревновав его к прежней супруге Лолите, собрала вещи и, хлопнув дверью, ушла от Александра. Расставание с любимой женщиной для Цекало стало страшным ударом. Хотя раньше их отношения нельзя было назвать крепкими. Несмотря на то что молодые люди жили в гражданском браке, Александр позволял себе иной раз оказывать всяческие знаки внимания симпатичным ему девушкам. Так, например, на «Кинотавре» в Сочи его не раз видели в обществе дам легкого поведения. Но, невзирая ни на что, Цекало всегда возвращался к Яне. Самойлова более шести лет терпела непростой характер своего возлюбленного, считая, что нет ничего предосудительного в его пристрастии к женскому полу. Девушка тешила себя надеждой, что в ближайшее время Александр сделает ей предложение. Хотя близкие друзья Цекало уверяют, что он никогда не собирался жениться на Самойловой, считая, что еще один штамп в паспорте ни к чему, пишет газета «Твой день». Напомним, что Цекало и Самойлова познакомились в московском аэропорту Шереметьево, когда Яна, будучи работником коллектива Алсу, уезжала на конкурс «Евровидение» в Швецию, а Александр летел в качестве зрителя. Молодые люди сразу приглянулись друг другу, а в Стокгольме все свободное время проводили вместе. Приехав в Москву, Саша и Яна стали жить вместе и строить совместные планы на будущее. Любившая его до беспамятства, Самойлова старалась даже подстроиться под непростой характер своего возлюбленного и его плотный ритм жизни. Единственное, что всегда мучило Яну, так это нежелание Саши сыграть с ней свадьбу. А когда во время съемок развлекательного шоу «Две звезды» Александр стал ночи напролет проводить с Лолитой, Яна от ревности не находила себе места. Девушка, смотря очередные выпуски музыкальной программы, в каждом слове, жесте и взгляде Александра искала скрытые знаки внимания, которые он оказывает бывшей жене. После очередного скандального разговора Яна и вовсе пригрозила, что уйдет от него. Цекало на это никак не прореагировал. По словам близких друзей Саши, Самойлова жутко ревновала Цекало к его бывшей жене. А телеведущему, занятому на съемках «Двух звезд» и своими проектами, было не до чувств жены. Обиженная Яна в один день собрала все свои вещи и съехала с квартиры возлюбленного, перестав даже отвечать на его телефонные звонки. На зимние каникулы девушка и вовсе уехала в теплые края в гордом одиночестве. – Мне абсолютно все равно, что там произошло между Цекало и Яной, – призналась Лолита. – Я даже не знаю, кому из них выразить свои соболезнования!